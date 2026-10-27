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27.10.2026 06:31:29
Suzhou TZTEK Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou TZTEK Technology A präsentierte am 24.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 598,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,1 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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