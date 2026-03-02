Suzhou TZTEK Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzhou TZTEK Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou TZTEK Technology A 0,720 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 813,3 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 749,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,410 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie vermeldet.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,79 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,59 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,655 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 1,73 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at