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28.08.2026 06:31:29
Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,04 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,030 CNY je Aktie gewesen.
Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 247,5 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 230,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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