Suzhou Veichi Electric A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Suzhou Veichi Electric A veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Suzhou Veichi Electric A 0,400 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 598,1 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 510,3 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at