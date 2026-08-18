18.08.2026 06:31:29

Suzhou West Deane New Power Electric A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou West Deane New Power Electric A lud am 15.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,430 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou West Deane New Power Electric A im vergangenen Quartal 654,8 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou West Deane New Power Electric A 684,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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