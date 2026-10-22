Suzhou West Deane New Power Electric A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou West Deane New Power Electric A hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,45 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 CNY je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 723,4 Millionen CNY gegenüber 701,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at