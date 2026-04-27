Suzhou West Deane New Power Electric A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou West Deane New Power Electric A hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,38 CNY gegenüber 0,460 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,27 Prozent auf 535,7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 707,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at