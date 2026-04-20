20.04.2026 06:31:29

Suzhou Xingye Materials Technology präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Suzhou Xingye Materials Technology hat am 17.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,11 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Suzhou Xingye Materials Technology noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 420,4 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 5,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,390 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,150 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 1,59 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,48 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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