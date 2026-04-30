Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 CNY, nach -0,110 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 905,4 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 440,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,6 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at