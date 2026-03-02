Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,26 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A im vergangenen Quartal 219,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A 148,8 Millionen CNY umsetzen können.

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,610 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 812,73 Millionen CNY gegenüber 532,68 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,389 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 817,83 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at