|
02.03.2026 06:31:29
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,26 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A im vergangenen Quartal 219,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A 148,8 Millionen CNY umsetzen können.
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,610 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 812,73 Millionen CNY gegenüber 532,68 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,389 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 817,83 Millionen CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!