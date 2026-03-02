02.03.2026 06:31:29

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,26 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A im vergangenen Quartal 219,3 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A 148,8 Millionen CNY umsetzen können.

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,610 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,520 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 812,73 Millionen CNY gegenüber 532,68 Millionen CNY im Vorjahr ausgewiesen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Verlust von 0,389 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 817,83 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen