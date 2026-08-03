Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A ein EPS von -0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 300,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at