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03.08.2026 06:31:29
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals A ein EPS von -0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 300,0 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 208,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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