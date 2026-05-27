Suzlon Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Suzlon Energy hat sich am 25.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,81 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,870 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 54,93 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzlon Energy einen Umsatz von 37,90 Milliarden INR eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 2,31 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Suzlon Energy ein Gewinn pro Aktie von 1,52 INR in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 167,32 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 108,90 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at