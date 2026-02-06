Suzlon Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Suzlon Energy hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 INR gegenüber 0,280 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 42,40 Prozent auf 42,36 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,336 INR sowie einem Umsatz von 42,29 Milliarden INR gerechnet.

