Suzlon Energy zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Suzlon Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 INR. Im Vorjahresviertel hatte Suzlon Energy 0,240 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Suzlon Energy 38,29 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 31,32 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,227 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 37,88 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at