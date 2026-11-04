SUZUDEN informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SUZUDEN hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

SUZUDEN hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 66,61 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 30,62 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SUZUDEN im vergangenen Quartal 17,32 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 60,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SUZUDEN 10,81 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at