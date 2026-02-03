SUZUDEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SUZUDEN stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,05 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,20 Prozent auf 11,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at