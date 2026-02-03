|
03.02.2026 06:31:28
SUZUDEN präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SUZUDEN stellte am 02.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 30,32 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 34,05 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,20 Prozent auf 11,49 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!