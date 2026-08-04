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04.08.2026 06:31:29
SUZUDEN: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
SUZUDEN hat am 03.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 56,39 JPY gegenüber 21,62 JPY im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,71 Prozent auf 15,20 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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