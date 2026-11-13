Suzuken hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Suzuken veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 71,08 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzuken 87,73 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 626,57 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 652,06 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at