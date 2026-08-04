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04.08.2026 06:31:29
Suzuken: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Suzuken lud am 02.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suzuken in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 582,20 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 592,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 71,68 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 611,52 Milliarden JPY erwartet.
Redaktion finanzen.at
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