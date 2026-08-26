Suzuki Motor Aktie
WKN: 857310 / ISIN: JP3397200001
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26.08.2026 13:35:00
Suzuki Across: Plug-in-Hybrid mit 129 km E-Reichweite
Suzuki bringt die nächste Generation des Across in den Handel. Die Frage bleibt, warum eigentlich, auch wenn das SUV technisch verbessert wurde.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Analysen zu SUZUKI CO LTDShs
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