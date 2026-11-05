Suzuki Motor Aktie
WKN: 857310 / ISIN: JP3397200001
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05.11.2026 09:00:00
Suzuki GSX-10R: Breitensportler als Überraschung
Suzuki zeigt die GSX-10 R" />
Eigentlich hatte auf der EICMA in Mailand niemand mit Neuheiten von Suzuki gerechnet. Doch dann präsentierte der japanische Hersteller die GSX-10 R.
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