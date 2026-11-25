Suzuki Motor Aktie
WKN: 857310 / ISIN: JP3397200001
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25.11.2026 10:34:00
Suzuki Ignis vorgestellt: E-Kleinstwagen für die Stadt
Tatsächlich kleine Autos sind rar. Der Ignis soll diesem Mangel etwas entgegensetzen – mit sehr kompakten Abmessungen und kleiner Batterie.
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Nachrichten zu Suzuki Motor Corp.
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09.11.26
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