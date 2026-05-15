Suzuki Motor: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Suzuki Motor präsentierte am 14.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 68,88 JPY. Im letzten Jahr hatte Suzuki Motor einen Gewinn von 54,09 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1 776,33 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Suzuki Motor einen Umsatz von 1 541,44 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 227,69 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 215,66 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,03 Prozent auf 6 292,97 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5 825,16 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at