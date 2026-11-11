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11.11.2026 06:31:29
Suzuki Motor: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Suzuki Motor hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 36,33 JPY gegenüber 47,05 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1 713,48 Milliarden JPY – ein Plus von 16,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Suzuki Motor 1 466,46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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