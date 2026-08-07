Suzuki Motor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Suzuki Motor gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,46 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,71 Prozent auf 10,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at