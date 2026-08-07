Suzuki Motor stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzuki Motor hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 95,17 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Suzuki Motor 52,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,04 Prozent auf 1 705,77 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1 397,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at