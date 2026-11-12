Suzuki Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suzuki Motor präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Suzuki Motor 1,28 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,76 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 9,95 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at