Suzuki Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Suzuki Motor hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Suzuki Motor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 58,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 48,85 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1 652,41 Milliarden JPY gegenüber 1 428,72 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at