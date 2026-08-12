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12.08.2026 06:31:29
SUZUKI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
SUZUKI hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 53,12 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 49,86 JPY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 10,83 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,79 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 261,13 JPY. Im letzten Jahr hatte SUZUKI einen Gewinn von 192,37 JPY je Aktie eingefahren.
Der Jahresumsatz wurde auf 40,45 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 33,32 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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