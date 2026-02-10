SUZUKI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SUZUKI hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 71,18 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 50,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat SUZUKI mit einem Umsatz von insgesamt 10,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,24 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,47 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at