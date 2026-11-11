SUZUKI stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SUZUKI hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 78,45 JPY. Im Vorjahresviertel waren 60,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,05 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,18 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at