Suzumo Machinery stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Suzumo Machinery hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,29 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 34,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Suzumo Machinery im vergangenen Quartal 3,56 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suzumo Machinery 4,16 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at