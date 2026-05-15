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15.05.2026 06:31:29
Suzumo Machinery veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Suzumo Machinery hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 38,14 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 17,42 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Suzumo Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 4,59 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,51 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 31,00 Prozent gesteigert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 50,91 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Suzumo Machinery ein EPS von 113,09 JPY je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Suzumo Machinery mit einem Umsatz von insgesamt 15,86 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 15,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,90 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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