10.02.2026 06:31:29

SUZUYO SHINWART: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SUZUYO SHINWART hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 59,18 JPY. Im Vorjahresviertel waren 104,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4,82 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SUZUYO SHINWART 4,49 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

