12.11.2025 06:31:28
SUZUYO SHINWART: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
SUZUYO SHINWART stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 71,83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 65,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,89 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 4,61 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
