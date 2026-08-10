SUZUYO SHINWART präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SUZUYO SHINWART hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 100,10 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,97 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SUZUYO SHINWART in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,61 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,32 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,49 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at