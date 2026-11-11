SUZUYO SHINWART: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SUZUYO SHINWART ließ sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SUZUYO SHINWART die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,11 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SUZUYO SHINWART ein EPS von 71,83 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,21 Prozent zurück. Hier wurden 4,64 Milliarden JPY gegenüber 4,89 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at