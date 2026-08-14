Svam Software hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Svam Software hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 515,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,0 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at