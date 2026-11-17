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17.11.2026 06:31:28
Svam Software: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Svam Software ließ sich am 14.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Svam Software die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Svam Software ein EPS von 0,260 INR je Aktie vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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