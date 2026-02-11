Svaraj Trading Agencies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Svaraj Trading Agencies lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at