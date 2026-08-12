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12.08.2026 06:31:29
Svaraj Trading Agencies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Svaraj Trading Agencies präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,13 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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