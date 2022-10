SVB Financial Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SVB Financial Group gab am 21.10.2022 die Zahlen für das am 30.09.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,24 USD je Aktie vermeldet.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 7,09 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 1,64 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at