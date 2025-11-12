Svb T informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Svb T hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 2,35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Svb T 1,56 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Svb T einen Umsatz von 11,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at