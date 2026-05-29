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29.05.2026 06:31:29
SVC Superchem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SVC Superchem hat am 28.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SVC Superchem ein Ergebnis je Aktie von -0,060 INR vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,33 Prozent auf 0,7 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,160 INR gegenüber -0,100 INR im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite hat SVC Superchem im vergangenen Geschäftsjahr 49,20 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 274,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SVC Superchem 13,14 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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