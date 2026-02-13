|
SVC Superchem: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SVC Superchem lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat SVC Superchem mit einem Umsatz von insgesamt 1,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 1,09 Prozent gesteigert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
