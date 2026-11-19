Sveafastigheter (publ) Registered B hat am 18.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,65 SEK gegenüber 1,06 SEK im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 427,0 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at