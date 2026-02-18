Sveafastigheter (publ) Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sveafastigheter (publ) Registered hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,06 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Sveafastigheter (publ) Registered ein EPS von 1,28 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sveafastigheter (publ) Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 400,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 366,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,420 SEK beziffert. Im Jahr zuvor waren -8,150 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,59 Milliarden SEK gegenüber 1,42 Milliarden SEK im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,42 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,42 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at