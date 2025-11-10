|
Sveafastigheter (publ) Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sveafastigheter (publ) Registered hat am 07.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -1,690 SEK erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 404,0 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 368,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
