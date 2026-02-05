05.02.2026 06:31:28

Svedbergs I Dalstorp (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Svedbergs I Dalstorp (B) hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,940 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 557,4 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 537,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,07 SEK. Im letzten Jahr hatte Svedbergs I Dalstorp (B) einen Gewinn von 3,25 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahr hat Svedbergs I Dalstorp (B) im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,25 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 2,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,89 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,23 Milliarden SEK taxiert.

