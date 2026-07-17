Svedbergs I Dalstorp (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Svedbergs I Dalstorp (B) hat am 15.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 SEK, nach 0,970 SEK im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent auf 591,9 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 570,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at